Ahmet Çakar'dan ağır sözler: O Sidiki Cherif'i de alın!

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilerek elendi.

Normal süresi 0-0 biten maçta sonucu 120+2'deki penaltı kararı damgasını vurdu. Konyaspor'un penaltısını gole çeviren Jevtovic, takımını yarı finale taşıdı.

Mustafa Çulcu Konyaspor Fenerbahçe maçındaki VAR skandalını açıkladı

Karşılaşmanın en çok eleştirilen futbolcularından biri de Fenerbahçe'de ilk 11'de sahaya çıkan Sidiki Cherif oldu.

Cherif, 55. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.

AHMET ÇAKAR ÇOK SİNİRLENDİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, maçın ardından sert tepki gösterirken, Sidiki Cherif'le ilgili ağır ifadeler kullandı.

Çakar, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin son umudu da kupa anlamında gitti. Bunu yaşatanların Allah cezasını versin. O Sidiki Cherif'i de alın ananızın evine götürün! Beslersiniz."

Çakar, diğer futbolcuları ve yönetimi de eleştirdi.