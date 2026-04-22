Mustafa Çulcu Konyaspor Fenerbahçe maçındaki VAR skandalını açıkladı

Yayınlanma:
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. Çulcu, "Her geçen gün modern ve karakterli hakemlikten uzaklaşan duygularıyla hareket eden duruma, rüzgâra, iklime göre uygulama yapan bir nesil oluştu" yorumunu yaptı.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) eski başkanı Mustafa Çulcu, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un 1-0 kazandığı Fenerbahçe maçındaki hakem ve VAR uygulamasını eleştirdi.
Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Uzatmanın son dakikalarında skandal bir VAR uygulaması ve Fenerbahçe penaltıdan yediği golle elendi. Aydınlığa çıkamadı.
Hafta sonu Premier Lig'de Manchester City-Arsenal maçını Anthony Taylor 17 faul ile tamamlarken MHK'nin koşulsuz destek verdiği, umut bağladığı 34 yaşındaki FIFA hakemi Ozan Ergün maçın ilk yarısını 15 faul, maçın 90 dakikasını ise 26 faul ile tamamladı. İtirazları ile oyunu geren ve 40'ta Oosterwolde'ye kontrolsüz faul yapan Deniz Türüç'e ve 54'te Cherif'e kontrolsüz faulünde Nagalo'ya sarı kartları pas geçmesi asla kabul edilemez.

"VAR ASLA KARIŞAMAZ"

Neden olduğunu göremediğimiz, herhalde zaman geçiriyor diye düşündüğümüz kaleci Bahadır'a sarı gösterdi! Her geçen gün modern ve karakterli hakemlikten uzaklaşan duygularıyla hareket eden duruma, rüzgâra, iklime göre uygulama yapan bir nesil oluştu! Aşmamız gereken temel sorunumuz bu. 116'da Semedo-Kramer pozisyonunda Konyaspor penaltı bekledi. 118'de Erkan Engin ile yine bir VAR uygulama skandalı yaşandı. Hakemin OFR'de bu kadar uzun süre izleyerek verdiği penaltı "açık ve bariz hata" değildir. 120+2'de atılan goldeki penaltıyı hakem sahada vermiş olsa karara saygı duyarız lakin bu gri pozisyona VAR asla karışamaz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

