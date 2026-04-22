Rıdvan Dilmen gece yarısı açıkladı: Çok sinirlendi

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a Türkiye Kupası'ndan elenmesine çok sinirlendi. Dilmen gece yarısı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a uzatmanın uzatma anlarında yediği penaltı golüyle yenildi ve elendi.
90 dakikası 0-0 biten maç uzatmalara gitti.

Uzatmaların da golsüz bitmesi beklenirken 120+2'de Konyaspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Jevtovic, topu filelere gönderdi ve maçın skorunu ilan etti.

RIDVAN DİLMEN: BİZ TURU BUGÜN KAYBETMEDİK

Dilmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda Bjk maçında 3-4 kilit oyuncuya izin! Sonra deplasmana gitmek zorunda kal!!! Böyle şey olur mu? Ligde şampiyonluğun garanti değil ki! Kupa da 4 büyüklerden üçü çeyrek finali kendi evlerinde oynuyor! Sen deplasmanda! Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!!!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

