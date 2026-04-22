Rıdvan Dilmen gece yarısı açıkladı: Çok sinirlendi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a uzatmanın uzatma anlarında yediği penaltı golüyle yenildi ve elendi.

90 dakikası 0-0 biten maç uzatmalara gitti.

Uzatmaların da golsüz bitmesi beklenirken 120+2'de Konyaspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Jevtovic, topu filelere gönderdi ve maçın skorunu ilan etti.

RIDVAN DİLMEN: BİZ TURU BUGÜN KAYBETMEDİK

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, yorumcu Rıdvan Dilmen, çok sinirlendi ve maçtan sonra gece yarısı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dilmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda Bjk maçında 3-4 kilit oyuncuya izin! Sonra deplasmana gitmek zorunda kal!!! Böyle şey olur mu? Ligde şampiyonluğun garanti değil ki! Kupa da 4 büyüklerden üçü çeyrek finali kendi evlerinde oynuyor! Sen deplasmanda! Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!!!"