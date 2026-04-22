Şampiyonluk yolunda Galatasaray en önemli maçına 26 Nisan Pazar günü çıkacak.

Ancak Sarı - Kırmızılı ekipte RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde en çok konuşulan konu “Bilet var mı?” sorusu oldu.

Yoğun talep nedeniyle Galatasaray yönetimi büyük bir krizle karşı karşıya kaldı.

DURSUN ÖZBEK’TEN YASAK GETİRDİ

Başkan Dursun Özbek'in, bilet satışına sınırlama getirdiği öğrenildi. Özbek’in onayı olmadan hiçbir şekilde bilet satışı yapılmayacağı öğrenildi. Bu nedenle Galatasaraylı yöneticilerin, gelen yoğun talepler karşısında çözümü telefonlarını kapatmakta bulduğu belirtildi.

Fenerbahçe maçına bilet talepleri Dursun Özbek'i kızdırdı

TALEP PATLAMASI OLDU

Milliyet’ten Nevzat Dindar’a konuşan kaynaklar, “Çok az sayıda bilet satışa çıkacak. 100 bin kişilik stadımız olsa çok rahat dolardı. Elimizden bir şey gelmiyor. Kombinesi olanlar şanslı. Bu maçta herkes tribünde olmak istiyor ama sınırlı sayıda bilet satışa çıkarabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Yoğun talep ve sınırlı bilet satışı nedeniyle derbi atmosferinin daha da özel olacağı, kombine sahiplerinin avantajlı konumda bulunduğu vurgulandı.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNİN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için biletler henüz satışa çıkmadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletlerin en geç 24 Nisan’da satışa sunulması bekleniyor.

BİLET FİYATLARI

Derbi için kesin fiyatlar henüz açıklanmadı. Ancak Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’in son haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta uygulanan fiyatlar şu şekildeydi:

VIP A-B Blok: 10.000 TL

Sağ Kapalı – Sol Kapalı: 8.000 TL

Doğu Maraton Tribünü: 7.000 TL

Güney Kale Arkası: 4.000 TL

Misafir Tribünü (Kuzey Kale Arkası): 5.200 TL

Bu fiyatların derbi için referans olabileceği değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE’DEN DEPLASMAN BİLETİ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, kendisine tahsis edilen 2.488 deplasman biletinin dağıtım kriterlerini duyurdu. Kulüp açıklamasına göre bilet talebinde bulunacak taraftarların şu şartlardan en az birini sağlaması gerekiyor: