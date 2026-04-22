Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak bir transfer daha gerçekleşti.

Çağrı Hakan Balta transferi sonrası yaşanan kriz sürerken, Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ın altyapısından bir oyuncuyu daha kadrosuna katıyor.

BERK KIZILDEMİR İLE ANLAŞMA

Yakup Çınar’ın haberine göre Sarı - Lacivertliler, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Berk Kızıldemir ile anlaşmaya vardı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 19 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da kadro dışı bırakılmıştı.

ÇAĞRI BALTA KRİZİ DİNMEMİŞKEN

Fenerbahçe, geçtiğimiz aylarda Galatasaray’ın eski kaptanı Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Hakan Balta ile sözleşme imzalamış ve genç golcüyü Samandıra’da antrenmanlara çıkarmaya başlamıştı. Bu transfer sonrası Galatasaray, Fenerbahçe’yi usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle TFF’ye şikayet etmişti.

Tedesco itiraf etti: Nottingham ve Çağrı Balta açıklaması

İKİ OYUNCU YAKIN ARKADAŞ

Berk Kızıldemir’in, kendisinden önce Fenerbahçe’ye transfer olan Çağrı Hakan Balta ile yakın arkadaş olduğu da biliniyor. Bu durum, iki genç oyuncunun sarı-lacivertli formayla birlikte gelişim göstermesi açısından dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.