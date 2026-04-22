Fenerbahçe maçının soyunma odası görüntülerini yayınladılar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Konyaspor, soyunma odasında yaşanan özel anları taraftarlarla paylaştı.

KISA SÜREDE BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın ardından takım kaptanlarından Deniz Türüç, soyunma odasında arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşmasıyla dikkat çekti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntülerde Türüç’ün sözleri, takımın birlik ve beraberlik ruhunu yansıttı.

Konyaspor’un paylaştığı video kısa sürede taraftarlar arasında büyük etkileşim aldı. Yeşil-beyazlı camia, hem Fenerbahçe karşısında alınan kritik galibiyeti hem de soyunma odasındaki coşkuyu kutladı.

YARI FİNAL HEYECANI

Bu sonuçla Konyaspor, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. Deniz Türüç’ün konuşması, takımın motivasyonunu artırırken taraftarların da kupaya olan inancını pekiştirdi.

"KOLAY DEĞİL"

Deniz Türüç, maç sonrası yayıncı kurulu mikrofonlarına, "Her maç zordur. Fenerbahçe çok büyük bir camia, dolayısıyla motivasyonda sıkıntı çekmedik. Gerçekçi olmak lazım. Zor bir maç. Topu domine eden taraf Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin üstümüze geleceğini biliyorduk. Maçın temposunu düşürerek kazanmayı hedefledik. Uzatmalara gitti. İstediğimiz bir şeydi. Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı hiçbir zaman kolay değildir. Takım arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum tek tek. İnanmamız gerekiyordu. Yapabileceğimizi söyledim. Şükür oldu" açıklamasında bulundu.