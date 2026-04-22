Brezilya Milli Takımı'nın hocası Kalamış'ta ortaya çıktı: Fenerbahçe iddiası

Brezilya Milli Takımı'nın hocası Kalamış'ta ortaya çıktı: Fenerbahçe iddiası
Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme. Brezilya Milli Takımı'nın hocasnını İstanbul'a sürpriz bir ziyarette bulunduğu ve Kalamış'ta kaldığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddiası ortaya atıldı.

Sezonun bitmesiyle birlikte takımın başında bulunan İtalyan hoca Marcello Abbondanza tartışılırken, yaşanan bir gelişme Fenerbahçelileri heyecanlandırdı.

KALAMIŞ'TA OTELDE KALDI

Fenerbahçeli Ana Cristina'nın da yer aldığı Brezilya Kadın Voleybol Milli Takımı hocası Ze Roberto'nun geçtiğimiz günlerde İstanbul'a sürpriz bir ziyarette bulunduğu ortaya çıktı.

71 yaşındaki ünlü teknik adamın kaldığı otelin bulunduğu Kalamış'ta görülmesi Fenerbahçe için geldiği iddiasının ortaya atılmasına neden oldu.
Konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Ze Roberto'nun İstanbul'a sevdiği, bu nedenle ziyaret ettiği de ileri sürüldü.

Ze Roberto, 2010-2012 yılları arasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapmış, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonluğu kazanmıştı. 2023'te de Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları'nı çalıştırmıştı.

