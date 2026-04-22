Fenerbahçe'de yönetim penaltıya öfkelendi Tedesco bambaşka söyledi

Fenerbahçe, Konyaspor'a uzatma dakikalarının son anlarında penaltıdan gelen golle yenildi ve Türkiye Kupası'ndan elendi.

VAR'dan gelen penaltıya yönetim tepki gösterirken, teknik direktör Domenico Tedesco bambaşka şeyler söyledi.

Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti: Konyaspor galibiyeti 120+2'de buldu

Yönetici Ertan Torunoğulları, maçın ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

" Konyaspor'u tebrik ediyoruz, iyi mücadele ettiler ve kazandılar. Ancak penaltı pozisyonu bizim lehimize olsaydı VAR devreye girer miydi? Hızlı bir şekilde bir çalışma olur muydu? Lig boyunca bunun gibi birçok pozisyonda puan kaybettik. Yakın zamanda Antalyaspor, Kasımpaşa, Rize maçında. VAR bu kadar hızlı çalışıyorsa bizim için aynı hızda bir çalışmasını görmüyoruz.

Derbiyle ilgili federasyona resmi bir yazı yazdık. Özellikle VAR'da iki kulübünde temsilcileri olsun. VAR'daki konuşmaları, görüntüleri, gelen ve gidenleri görmek için hem bizim hem de Galatasaray'ın temsilcileri olsun. Galatasaray bunu kabul edecek mi bekliyoruz. VAR'a eğer temsilci göndermek istiyorsanız iki kulübün de istemesi lazım. Biz başvurumuzu yaptık, federasyondan cevap bekliyoruz.

Federasyon, 'Hakeme ceza vereceğiz' diyor. Biz şampiyon olmadıktan sonra hakem ceza alsa ne olur, almasa ne olur. Hakemlerden ve VAR'dan herkes şikayetçi. Sadece konuşuyoruz, değişen bir şey olmuyor. Herkes şikayetçiyse demek ki bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da çözecek olan federasyondur. Hafta sonu bütün kanallarda futbol konuşacağımıza hakemleri, VAR'ı konuşuyoruz. Dünyanın en büyük yıldızlarını da getirseniz, bu hatalar olduğu sürece hiçbir şey olmaz."

TEDESCO: DEMEK Kİ PENALTIDIR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise penaltıyı kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Tedesco, "VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır. Rizespor maçında yemiş olduğumuz gol bizi etkiledi. Gerçek bu." ifadelerini kullandı.

Tedesco, süre geçtikçe takımın daha iyi bir görüntü sergilediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bana göre en iyi oynadığımız periyot, uzatmaların ilk yarısıydı. O ilk 15 dakikalık periyotta dominant bir oyun sergiledik. Topu çevirmeyi başardık. Yön değiştirdik, pozisyonlara girdik. Çok net girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Böylesine bir eleme maçında eğer gol atamazsanız bir sonraki tura gitmeniz çok zor olur. Çünkü maç 120 dakika oynanıyor. Gol atamadıktan sonra penaltıdan, kontrataktan veya duran toptan gol yiyebiliyorsunuz. Benim için bugün takımın problemi 3, 4 belki 5 net pozisyonu değerlendiremememizdi.

İstediğimiz ruhu maçın başında göremedik. Maç devam ettikçe daha iyi oynadık. Uzatmaların ilk devresinde en iyi oyunumuzu oynadık. Pozisyonlar ürettik. Gol atamazsan sonraki tura geçemezsin. Gol atamazsan gol yiyebilirsin. Dolayısıyla gol atmanız gerekiyor."