Erzurumspor'a yeni stat müjdesi

TFFl 1. Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Erzurumspor, Süper Lig planlarını ve yeni stat projesini açıkladı. Başkan Ahmet Dal, Radyospor’da katıldığı programda kulübün geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

“İSTİKRAR BİZİ ŞAMPİYON YAPTI”

Dal, transfer yasakları ve puan silme cezalarına rağmen takımın ayakta kalmasının sırrını istikrara bağladı ve şunları aktardı:

2,5 yıl Hakan Kutlu ile çalıştık, sözleşmesi bitmesine rağmen bizi bırakmadı.

Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu ve Mustafa Akbaş gibi oyuncular sözleşmeleri bitmesine rağmen bizimle kaldı.

SÜPER LİG’DE SERKAN ÖZBALTA İLE DEVAM

Başkan Dal, Süper Lig’de teknik direktör Serkan Özbalta ile yola devam edeceklerini açıkladı:

Sezonun ilk yarısında 9 beraberlik aldık, taraftar istifa çağrıları yaptı. Özbalta geldikten sonra sistem oturdu ve çıkışa geçtik.

2020-21’de Süper Lig’den düştüğümüzde 5 hocayla çalışmıştık. Artık bu hataları yapmayacağız.

YENİ STAT MÜJDESİ

Deprem sonrası mevcut statta sadece kale arkalarına seyirci alınabildiğini belirten Dal, yeni stat projesini duyurdu:

Tribünlerdeki iyileştirme çalışmaları 1 ay içinde tamamlanacak.

Hibrit çim zeminin kış aylarında sorunsuz performans verdiğini vurguladı.

Yeni stat için proje hazır, ihale 1 ay içinde yapılacak.

İnşaatın 2028 yazında bitmesi planlanıyor.

MALİ DENGE VE TRANSFER POLİTİKASI

Dal, Süper Lig’de kalıcı olmayı hedeflediklerini belirterek mali disiplin vurgusu yaptı: