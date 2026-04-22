"Sadettin Saran istifa": Beklenmedik olay

Fenerbahçe, ligdeki Çaykur Rizespor şokundan sonra Türkiye Kupası'ndan da Konyaspor'a 1-0 yenilerek elendi. Sarı lacivertli takım normal süresi 0-0 tamamlanan maçın uzatma dakikalarının da uzatmasında 120+2'de yediği penaltı golüyle kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından ortam gerildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, stadyumdan çıkarken protesto edildi.

Bu arada bir taraftar istifa çağrısında bulundu ve "İstifa etmen için daha ne olması gerekiyor" diye bağırdı.

SARAN BEKLEMİYORDU ÇOK ŞAŞIRDI

Stadyumun otoparkında böyle bir protesto beklemeyen Saran'ın çok şaşırdığı görülürken, yanındaki yöneticiler de taraftarlara karşılık verince olay büyüdü.

Araya güvenlik güçleriyle bazı taraftarlar girdi.

Yöneticiler yatıştırılırken, protestocuları diğer taraftarlar olayl yerinden uzaklaştırdı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın şaşkın ve üzgün olduğu görüldü.