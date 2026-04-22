Acun Ilıcalı'nın korktuğu başına geldi: 18 milyar lira

Acun Ilıcalı'nın korktuğu başına geldi: 18 milyar lira
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere Championship'te haftalardır yer aldığı play off grubundan düştü. Acun Ilıcalı'nın kulübünün Premier Lig'e çıkması halinde kasasına girecek olan 300 milyon euro (Yaklaşık 18 milyar TL) tehlikeye girdi.

İngiltere Championship'te haftalardır play off grubunda yer alan ve Premier Lig'e çıkmak için mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 5 haftadır kazanamıyor. Hull City, son maçında Leicester'la da 2-2 berabere kalınca play off grubundan düştü ve Premier Lig umudu tehlikeye girdi.

Acun Ilıcalı'nın Hull Citys'si kötü habere rağmen vazgeçmediAcun Ilıcalı'nın Hull Citys'si kötü habere rağmen vazgeçmedi

Hull City, maçın 18. dakikasında Liam Millar'la öne geçti. Leicester ise 52. dakikada Jordan James'in penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı.

2 dakika sonra Luke Thomas, Leicester'ı 2-1 öne geçiren golü attı. Hull City, 63. dakikada Oliver McBurnie ile 1 puanı kurtardı.

LEICESTER DÜŞTÜ

Bu sonuçla puanı 70 olan Hull City, play off'un hemen altı olan 7. sıraya indi.
Premier Lig şampiyonluğu olan Leicester'ın ise Championship'den de düşmesi kesinleşti.
Hull City'i 5 yıl önce 2021'de 23 milyon euro ödeyerek alan Acun Ilıcalı, takımın iyi gitmesi ve Premier Lig'e çıkma ihtimaliyle umutlanmıştı.
Hull City, Premier Lig'e çıkarsa kasasına 300 milyon euro (Yaklaşık 18 milyar lira) girecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

