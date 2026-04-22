Deniz Çoban: Hakemin devam kararı doğruydu

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Konyaspor'un Fenerbahçe'yi penaltı golüyle 1-0 yenerek elediği Türkiye Kupası maçındaki hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Mustafa Çulcu Konyaspor Fenerbahçe maçındaki VAR skandalını açıkladı

Çoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hakem ekibi açısından genel olarak düşük zorluk seviyesinde geçen maç, son dakikalarda yaşanan penaltı pozisyonu dışında büyük bir tartışmaya sahne olmadı. Maçın en tartışmalı anı, uzatma dakikalarının sonunda Konyaspor’un penaltı beklediği pozisyondu. Fenerbahçe ceza sahası içinde kaleciden dönen topa hamle yapan Kramer’i Semedo tutarak düşürdü.

"VAR HATAYI DÜZELTTİ"

Başlangıçta oyunu devam ettiren Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Bu net bir penaltıydı; Video Yardımcı Hakem yerinde bir müdahaleyle hatayı düzelterek doğru bir penaltı kararı verilmesini sağladı. Oğulcan ile Kerem arasındaki ikili mücadelede Fenerbahçeli oyuncuların penaltı beklentisinde hakemin “devam” kararı doğruydu.

40. dakikada Deniz’in Oosterwolde’ye yaptığı faulde sarı kart çıkması gerekirdi. 57. dakikada Nagolo’nun Sidiki’nin ayağına bastığı net pozisyonda sarı kartın es geçilmesi hakem adına bir diğer hataydı."