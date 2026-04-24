Erman Toroğlu'ndan flaş Yasin Kol sözleri: Sakın ha!

Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine hakem Yasin Kol'un atanmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, "Bu arkadaş Türkiye’de bulunmaz Hint kumaşı. Şimdi ikinci kısmı var. VAR’a Abdullah Buğra Taşkınsoy’u verin tekmili birden bir maç seyredelim" ifadelerini kullandı.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine hakem Yasin Kol'un atanmasını değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.
Toroğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in aralarında geçen bir görüşme sonrası TFF Başkanı'na "Sakın ha" dediğini hatırlatarak, bunu sorduğu için adliyeye çağrıldığını, yurt dışı yasağı ve 15 günde bir imza kararıyla bırakıldığını belirtti. Toroğlu, "Olay nerelerden nerelere gidiyor ama ortada bir orta oyunu var, orta oyunu ciddi bir orta oyunu. Kulüp taraftarlarının sinir uçlarıyla oynamayın, çok tehlikelidir. 'Allah muhafaza' diyorum. Çünkü birkaç cümle daha yazarsam belki bir savcı daha beni çağırabilir" diye yazdı.

Toroğlu, Sözcü'deki yazısında özetle şu ifadelere yer verdi:
"Şimdi gelelim sadede... Kimse kimseye suçlama yapmasın. Galatasaray Başkanı, herkesin merak ettiği “Sakın ha”yı TFF Başkanı’na söylemişken ve TFF Başkanı da bunu açıklamazken, Galatasaray Başkanı için bir şey söylemek istemiyorum çünkü o kendi takımının başkanı, taraf. Ama TFF Başkanı, Türkiye’deki futbolun başı. Bunu açıklayamadı. Ne oldu? Şu anda Galatasaray TFF ile bütün köprüleri atmış. Ben buna şunu derim: “Vay anasını sayın seyirciler.”
Gelelim Fenerbahçe’ye... Onlar bu konuda haklılar. Bu ‘Sakın ha’yı futbol kamuoyu dahil Fenerbahçe de kovalıyor. Bir bildiri yayınladılar. Neden? Çünkü pazar günü dananın kuyruğu kopacak bir maç oynanacak. Peki bu maçın hakemi kim? Yasin Kol! Bu arkadaş Türkiye’de bulunmaz Hint kumaşı. Futbol kamuoyu 15 gündür bunu konuşuyordu ‘Verilir mi verilmez mi?’ diye, verildi. Şimdi ikinci kısmı var.

VAR'A DA ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY'U VERİN"

VAR kim olacak? VAR’a Abdullah Buğra Taşkınsoy’u verin tekmili birden bir maç seyredelim. Öyle şeyler oluyor ki inanılır gibi değil. Yıllar önce bir ofsayt pozisyonu olmuştu. VAR’daki arkadaş ‘Ofsaytımsı’ demişti, sonu oldu. Şimdi VAR’daki bir arkadaş (Abdullah Buğra Taşkınsoy) ‘Coğrafi ofsayt’ diyor. Konuşmayı dinledim yani hakeme diyor ki, “Arkadaş buna ofsayt ver”. (Bir bu cümleyi söylemediği
kalıyor. Çok zeki ya) O da evlere şenlik bir kararla Galatasaray’ın net golünü iptal ediyor. Bütün bunları gördükten sonra tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki “Türkiye’de şampiyon son maçta hakem düdüğü çalmayana kadar belli olmayacak.” Bu cümleyi neden söylüyorum çünkü futbol hayatımda böyle şeyler yaşamadım, ilk defa yaşadım. Sonu bilinmeyen bir filmi seyrediyorum. Satranç nasıl oynanıyor, merak ediyorum, kim 1., kim 2., kim 3. olacak? Bu biliniyor mu yoksaaaaaa!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

