Flaş Yasin Kol iddiası: Çok tedirginim

Flaş Yasin Kol iddiası: Çok tedirginim
Yayınlanma:
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atanan Yasin Kol'la ilgili tartışmalar sürerken, spor yazarı Osman Şenher, "Derbinin galibini hakemler belirler" diyerek çok tedirgin olduğunu belirtti.

Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray-Fenerbahçe derbisine hakem Yasin Kol'u atamasıyla ilgili tartışmalara spor yazarı Osman Şenher de katıldı.
Çok tedirgin olduğunu belirten Şenher, "Derbinin galibini hakemler belirler" başlıklı Milliyet'teki yazısında çarpıcı iddialarda bulundu.

"ORTA HAKEM DİK DURAMIYOR"

Şenher, şu ifadeleri kullandı:

"Ne kadar acı değil mi? Türkiye’de biz oynanan futboldan bahsedemiyoruz. Şampiyonu büyük ölçüde belirleyecek maç pazar günü oynanacak. Biz ‘şu takım kazanır, bu takım kazanır’ diyemiyoruz. Sen istediğin kadar iyi futbol oyna, hakemler bir yerde skora etki ediyorlar.
VAR hakemleri kifayetsiz, kuralları bilmiyorlar. Ben iyi niyetli olduklarını da düşünmüyorum, orta hakemleri de perişan ediyorlar. Penaltı olmayan pozisyonda orta hakem, VAR tarafından monitöre çağrılıyor ve baskı ile penaltı vermek zorunda bırakılıyor. Sonra da VAR hakemine penaltı olmayan pozisyonda orta hakemi neden çağırdın diye sorulunca, kendi hissiyatımla çağırdım diyor.

Yine başka bir maçta nizami gol için orta hakemi kontrol etmesi için monitöre çağırıyorlar. Pozisyon yüzde yüz gol, orta hakem orada dik duramıyor, VAR hakeminin baskısıyla golü iptal ediyor. Daha sonra VAR konuşmalarını dinliyoruz, orta hakeme ‘Coğrafi ofsayt var, ben öyle gördüm’ diyor. Dünyanın neresinde böyle şeyler var? Düşünebiliyor musunuz, biz bunları yaşıyoruz.
Pazar günü iki büyük kulübümüzün maçı var, yorum bile yapamıyoruz. Camialar da tedirgin, başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. Biz ne dersek diyelim son sözü hakem söyleyecek.
Derbinin hakemi Yasin Kol oldu. Evet tartışılan bir hakem ama burada önemli olan çıkıp dev maçta adalet dağıtmasıdır. Pozisyonlarda takım gözetmeden düdük çalmasıdır.
Peki bunlar olur mu, çok zor bir ihtimal. Ben kendi adıma konuşuyorum, çok tedirginim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

