Cumhurbaşkanı'na seslenmenin faturası ağır oldu: Yüksel Yıldırım cezayı yedi

Samsunspor'un Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a elendiği maçtan sonra hakem kararları tartışılmıştı. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım da tepki gösterirken, "MHK'yi tebrik ederim, bravo. Art niyetli hakemdi. MHK'yi artık tanımıyoruz. Bugün Samsunspor camiasını doğradı. Eyyamcı olduğunu gözlerimle gördüm, takdirleri ortada. Tüm haklarını Trabzon lehine kullandı" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Yıldırım, “3 hafta önce bizi doğrayan hakemi gönderdiler. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Türk futboluna el atması lazım. Anadolu'nun canı yanıyor. İtibarsızlaştırıyorlar. Hakemlerin yaptığı hataları görün, bütün emeğimizi yok ettiler. Hakem görevini yaptı” ifadelerini kullanmıştı.

PFDK YÜKSEL YILDIRIM'A CEZA VERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarındaki ihlallerle ilgili Hukuk Müşavirliğinin sevklerini görüştü.

Kurul, Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'a Trabzonspor müsabakası sonrası "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Disiplin Kurulu, TÜMOSAN Konyaspor'a 440 bin lira, Trabzonspor'a 240 bin lira, Samsunspor'a 220 bin lira, Fenerbahçe'ye 35 bin lira para cezası uyguladı.