Yüksel Yıldırım'dan sert çıkış: Niye benimle uğraşıyorsunuz?

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalar yaptı.

HT Spor'a konuşan Yıldırım, "Bu hafta sonu Galatasaray'la oynuyoruz. Neredeyse şampiyon oldu gibi; büyük bir olasılıkla olur. En kötü ihtimalle Antalya'yı yener, Kasımpaşa'yı yener; bizi yenemese bile şampiyonluğunu ilan eder diye düşünüyorum." dedi.

''AİLEME KÜFÜRLER EDİLİNCE ÇILDIRDIM''

Yüksel Yıldırım'ın Beşiktaş'ı yendikleri maç sonrasında ''Eze eze yendik'' sözleri tepki çekmişti.

O laflar ile ilgili konuşan Yıldırım, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta aileme ve 101 yaşındaki anneme küfürler edildi. Ben o gün çılgına döndüm. Benim annem yatalak. Allah uzun ömür versin. Aileme küfürler edilince çıldırdım. Maç sonu zaten neredeyse ezerek yendik dedim." ifadelerini kullandı.

''NİYE BENİMLE UĞRAŞIYORSUNUZ''

Yüksel Yıldırım son olarak, "İnsanlar bana durmadan 'Robert Yüksel' diyor. Pasaportumda Robert yazmıyor. Robert, Amerika'da benim kullandığım bir isim. Bunu inkar etmiyorum. Sadettin Saran'ın her şeyinde Steven yazıyor. Niye insanlar televizyonda onun için 'Steven' ismini kullanmıyor? Niye benimle uğraşıyorsunuz?

Yarı İngilizce, yarı Türkçe düşünüyorum. Türkçe karşılıklarını bulamayınca farklı kelime kullanıyorum. O da yanlış anlaşılıyor. Çok eskiden Fenerbahçe maçında 'Aptalca bir gol yedik.' dedim. 'Saçma' demek istemiştim ama aklıma gelmedi. Türkçe, fakir bir dil olduğu için 'aptalca' dedim." şeklinde konuştu.