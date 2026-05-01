Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak paylaştı
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’nin görev alacağı belirtildi.
Tedesco'yu ağlattılar: Kelimeler boğazına düğümlendi
ESKİ YILDIZ EMENİKE’DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ
Sarı - Lacivertli ekipte bir dönem forma giyen Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından kendini Fenerbahçe teknik direktörü olarak paylaştı. Nijeryalı eski golcünün bu hamlesi Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
TARAFTARLARDAN MESAJ YAĞMURU
Emenike’nin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada binlerce yorum yaptı. Birçok taraftar, eski oyuncuya destek mesajları gönderirken, bazıları ise bu talebi sürpriz ve gerçekçi olmayan bir hamle olarak değerlendirdi.
"AYKUT KOCAMAN GELİNCE YARDIMCISI"
Fenerbahçe taraftarlarının kısa sürede gündeme taşıdığı paylaşımın altına gelen yorumlar dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcı tarafından Nijeryalı yıldıza övgü dolu mesajlar geldi. Bazı taraftarlar ise "Aziz Yıldırım gelince Aykut Kocaman yardımcı Emenike ve Volkan" yorumunda bulundu.
YÖNETİMİN YENİ HOCA PLANI
Fenerbahçe yönetimi, seçim süreciyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarına ara verirken yeni adayların da listesi yavaş yavaş şekilleniyor!