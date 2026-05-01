Ahmet Çakar Samsunspor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig'de son 3 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde lider giren Galatasaray, yarın akşam deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak maçı Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Sarı kırmızılı takım bu maçtan 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

AHMET ÇAKAR SONUCU TAHMİN ETTİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Samsunspor-Galatasaray maçıyla ilgili tahminde bulundu.

Ahmet Çakar, katıldığı yayında şunları söyledi:

"Samsunspor - Galatasaray maçı berabere biter. Galatasaray, bir kere rahatladı. Samsunspor da istim üzerinde. Galatasaray'ın yüzde 100 kazanma zorunluluğu da yok. Tabii ki kazanmak ister ama sanki beraberlik gibi geliyor."