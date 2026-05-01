Osimhen'den flaş Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Nijeryalı futbolcu, Türkiye'deki yaşamıyla ilgili de konuştu.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'daki bir YouTube yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osimhen, Türkiye'deki yaşamını anlatırken, Fenerbahçe'ye de değindi.

Osimhen'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:
"Bugüne kadar kariyerimden çok keyif aldım. Ancak burada bir ev buldum. Kendimi rahat hissettiğim, birçok yakın arkadaşımın olduğu bir yer Galatasaray. Açıklayacak bir kelime arıyorum. Bu aile, bu aşk, bu birlik, bu saygı Tanrı’ya gerçekten minnettarım ki Galatasaray ile yollarımız kesişti.
Galatasaray kesinlikle bambaşka. Tamamen farklı. Napoli’de biliyorsunuz, taraftarlar her zaman harikadır. Benzer şekilde, Galatasaray taraftarlarına da benziyor. Buraya geldiğimde futbolun başka bir seviyede olduğunu gördüm. Taraftarlar kulüplerini tüm kalpleriyle destekliyorlar. Türkiye için futbol gelenek. Deplasman maçlarında, ailemle dışarıdayken bana sevgilerini gösteriyorlar. Benim için şimdiye kadarki kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar Galatasaray’da diyebilirim.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

“Kariyerimde pek çok karşılaşma bulunuyor. Unutulmayacak çok maçım var.

Ancak geçen pazar Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız bugüne kadarki en iyisiydi. Çok yoğun bir maçtı. Sonuçta kazandığımız için mutluyum."

