Amedspor'a tam da şampiyonluğa hazırlanırken kötü haber: TFF açıkladı

TFF 1. Lig'de Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e çıkacak 2. takım son hafta maçlarından sonra belli olacak.

Ligde şu anda 73 puanla ve averajla Erokspor 2. sırada. Aynı puandaki Amedspor ise 3. durumda.

Amedspor şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor: Adresler belli oldu

Ligde son hafta maçında Amedspor deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Erokspor ise kendi sahasında Pendikspor'la mücadele edecek.

2 takım arasındaki ikili averajda önde olduğu için son maçlar sonunda yine aynı puanda kalmaları halinde Amedspor 2. sırada olacak ve Süper Lig'e çıkacak.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI HAZIRLIKLARI

Amedspor, son maçlar öncesinde şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor.

Iğdır FK-Amedspor maçı için Diyarbakır'da ve çevre illerde meydanlara dev ekranlar koyulacak.

Karşılaşmanın sonunda da Amedspor'un Süper Lig'e çıkması halinde kutlamalar başlayacak.

TFF'DEN AMEDSPOR'A KÖTÜ HABER

Amedspor tam da kutlamalara hazırlanırken TFF'den (Türkiye Futbol Federasyonu) kötü haber geldi.

TFF, PFDK (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) kararlarını gece yarısı duyurdu. Amedspor'a ceza yağdı.

Yapılan açıklama şöyle:

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 26.04.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SİPAY BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 156.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 310.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.