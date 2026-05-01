Düşmemek için çırpınan Kayserispor'u şoke eden haber: TFF duyurdu

Yayınlanma:
Süper Lig'den düşmemek için çırpınan, son maçında Çaykur Rizespor'u yenerek umutlanan Kayserispor'a kötü haber geldi. TFF, alınan kararları duyurdu.

Süper Lig'den düşmemek için çırpınan Kayserispor, son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenince umutlandı.
Ancak sarı kırmızılı takıma TFF'den (Türkiye Futbol Federasyonu) kötü haber geldi.

PFDK (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) kararlarını duyuran TFF, Kayserispor'un cezalarını da açıkladı.

KAYSERİSPOR'A CEZA ÜSTÜNE CEZA

Yapılan açıklama şöyle:
ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, 25.04.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 960.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

