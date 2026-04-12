Kayserispor Fenerbahçe maçı için 800 kilometre yol yaptılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 kişi Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasını takip etmek için 800 kilometre mesafeden Kayseri’ye geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Adala Nergis Demet Ortaokulu'nun öğrencileri yaklaşık 800 kilometre mesafe kat ederek, Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti. Sanal medyada Kayseri’de maç izlemek’ istediklerine dair videonun gündem olması sonrası yaşları 11 ve 14 arasında değişen 11 öğrenci, okul müdürleri Yakup Ateş ile birlikte Kayseri’ye geldi.
Ateş ve öğrencileri zorlu karşılaşma öncesi kentin tarihi ve turistik yerlerini keşfetti. Ardından da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmayı tribünde takip etti.

''İLK DEFA MAÇA GELİYORUM''

Kayseri’yi çok beğendiğini söyleyen öğrencilerden Muhened Elarim, “Kayserispor-Fenerbahçe maçı için Manisa Salihli’den geliyoruz. Kayseri’yi gezdik. Çok beğendik. İlk defa maça geliyorum. Şehirde herkes bizi tanıdı. Sokakta gezerken ‘Siz Manisa’dan gelenler değil misiniz? 800 kilometreden gelenler siz misiniz?’ dediler. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Çok sevindik” dedi.

‘ŞEHİRDE HERKES BİZİ TANIDI’

Okul Müdürü Yakup Ateş ise, ''Birkaç öğrencimin istediğini kırmayarak Kayseri’ye geldik. Kendileri Kayserispor taraftarı bir video çekmiştik. Bunun üzerine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy bu videoyu gördü ve bizi davet etti. Öğrencilerimizi burada gezdirmenin şerefine nail olduk. Çocuklarımız dezavantajlı çocuklar. Bir çoğu ilk defa maça girecek. Maç ambiansına dahil olacaklar. Bu benim için çok mutluluk verici bir olay. Şehirde bizi görenler tanıdı. Sanal medyada bu olay paylaşılmış. Bir çok kişi ‘Hoş geldiniz’ dedi. Sevecen karşıladılar. Kayseri bizi çok güzel bir şekilde karşıladı'' diye konuştu. (DHA)

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Spor
Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz