Esenler Erokspor yıkıldı: Son hafta ortalık karıştı

TFF 1. Lig'de Esenler Erokspor, Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Puan kaybıyla Amedspor'un gerisine düşen Esenler Erokspor ligi 3. sırada bitirdi.

TFF 1. Lig'in 38. ve son haftasında Esenler Erokspor sahasında Pendikspor'la karşı karşıya geldi. Esenler'de oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip 18. dakikada Recep Niyaz'ın kaydettiği golle öne geçti. Pendikspor'un cevabı 42. dakikada Mesut Özdemir'le geldi.

LİGİ 3. SIRADA BİTİRDİLER

Son haftaya 2. sırada giren Esenler Erokspor bu sonuçla yıkıldı. Amedspor'un Iğdır FK ile berabere kalmasıyla iki takım arasında puan durumu eşitlendi. Ancak ikili averajda önde olan Amedspor, 2. sıraya yükseldi.

PLAY-OFF OYNAYACAKLAR

Amedspor doğrudan Süper Lig'e yükselmeye hak kazanırken Esenler Erokspor ise play-off oynayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

