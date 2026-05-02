Galatasaray şampiyonluk maçında: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray şampiyonluk maçında: İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak olan mücadeleyi hakem Reşat Onur Çoşkunses yönetecek.
Çoşkunses’in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak.
VAR’da Sarper Barış Saka, AVAR’da Mehmet Kısal olacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇINDA

Süper Lig’de oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, 74 puan topladı ve en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 7 puanlık bir fark attı.
Sarı-kırmızılılar, Samsunspor’u yenmesi halinde diğer maçın sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY’IN KADROSU

Samsun'a giden kafilede sakatlığı bulunan Yaser Asprilla ile cezası nedeniyle forma giyemeyecek kaleci Uğurcan Çakır yer almadı.
Galatasaray'ın Samsunspor mücadelesi kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Samsunspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri açıklandı:

  • Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Satka, Rick van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın Kayan, Ndiaye, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji
  • Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

