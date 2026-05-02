Acun Ilıcalı Hull City'nin galibiyeti sonrası ağladı: Görüntüsü gündem oldu

Acun Ilıcalı Hull City'nin galibiyeti sonrası ağladı: Görüntüsü gündem oldu
İngiltere Championship’te Hull City, Norwich City’i yenerek play-off oynamayı garantiledi. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, maçtan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

İngiltere Championship’in 46. Ve son haftasında Hull City, sahasında konuk ettiği Norwich City’i 2-1 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı.
Coventry City ve Ipswich Town'un Premier Lig'e yükselmeyi garantilediği ligde play-off’a kalan takımlar da belli oldu.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, ligi 6. Sırada bitirerek Premier Lig için play-off oynamaya hak kazandı.
Hull City’e 3 puanı getiren gollerin ikisini de Oliver McBurnie attı.

HULL CITY’NİN RAKİBİ MILWALL

Hull City, Premier Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı play-off’un yarı final maçında ilk olarak Milwall ile karşı karşıya gelecek.

ACUN ILICALI AĞLADI

Hull City’nin play-off’a kalmasının ardından kulübün sahibi Acun Ilıcalı’nın görüntüsü olay oldu.
Büyük bir mutluluk yaşayan Ilıcalı, galibiyet sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

9 YIL SONRA PREMIER LİG’E DÖNEBİLİR

Acun Ilıcalı’nın 2022 yılında satın aldığı Hull City, play-off’u geçmesi durumunda 9 yıl sonra yeniden Premier Lig’e mücadele etme hakkı kazanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Spor
Süper Lig biletini Amedspor'a kaptıran Esenler Erokspor'da taraftarlara tepki
Süper Lig biletini Amedspor'a kaptıran Esenler Erokspor'da taraftarlara tepki
VakıfBank'tan muhteşem geri dönüş: Adını finale yazdırdı
VakıfBank'tan muhteşem geri dönüş: Adını finale yazdırdı
TFF 1. Lig play-off turunda eşleşmeler belli oldu
TFF 1. Lig play-off turunda eşleşmeler belli oldu