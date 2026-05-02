Acun Ilıcalı Hull City'nin galibiyeti sonrası ağladı: Görüntüsü gündem oldu

İngiltere Championship’in 46. Ve son haftasında Hull City, sahasında konuk ettiği Norwich City’i 2-1 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı.

Coventry City ve Ipswich Town'un Premier Lig'e yükselmeyi garantilediği ligde play-off’a kalan takımlar da belli oldu.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, ligi 6. Sırada bitirerek Premier Lig için play-off oynamaya hak kazandı.

Hull City’e 3 puanı getiren gollerin ikisini de Oliver McBurnie attı.

HULL CITY’NİN RAKİBİ MILWALL

Hull City, Premier Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı play-off’un yarı final maçında ilk olarak Milwall ile karşı karşıya gelecek.

ACUN ILICALI AĞLADI

Hull City’nin play-off’a kalmasının ardından kulübün sahibi Acun Ilıcalı’nın görüntüsü olay oldu.

Büyük bir mutluluk yaşayan Ilıcalı, galibiyet sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

9 YIL SONRA PREMIER LİG’E DÖNEBİLİR

Acun Ilıcalı’nın 2022 yılında satın aldığı Hull City, play-off’u geçmesi durumunda 9 yıl sonra yeniden Premier Lig’e mücadele etme hakkı kazanacak.