Süper Lig biletini Amedspor'a kaptıran Esenler Erokspor'da taraftarlara tepki

Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de doğrudan Süper Lig'e yükselme şansını kaçıran Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü, taraftarlara tepki gösterdi.

1. Lig'in 38. ve son haftasında Atko Grup Pendikspor'la 1-1 berabere kalarak normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"BU KULÜP TEPKİYİ HAK ETMİYOR"

Maç sonunda taraftarların tepkisine sinirlendiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

Maçın sonunda oyuncularımızın sezon boyu harcadığı emeği seyircinin takdir etmesi gerekirken olumsuz tezahüratlar beni üzdü ve kızdırdı. Herkes büyük fedakarlıklar yapıyor. Biz herkesten fazla tarihe geçmek istiyoruz. Bizim bu ligde ikinci senemiz. Bu noktada biz de istekliyiz. Olmadı diye bırakmayacağız. Onlar da bunu bilecek. Bu oyunculara herkes saygı göstermeli. Tertemiz bir kulüp burası, kimseye 1 kuruş borcu yok. Herkes onurlu ve gururlu bir şekilde bunu sonuçlandırmaya çalıştı. Zorluklar yaşadık. Herkes bir elimiz yağda bir elimiz balda zannediyor ama öyle değil. Her şeye rağmen bu işi başaracağız. Bu takım direkt çıkmayı hak ediyordu. Burada bir golün, bir puanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Hayat devam ediyor. Yolumuza devam edeceğiz. Seyircimizi de yanımızda görmek istiyoruz. Bu takım 10 ay boyunca onları mutlu etti. Esenler'de takım yoktu. Bu takım 8 senede 3 şampiyonluk yaşadı. Bu kulüp ve yönetenler bu tepkiyi hak etmiyor. Ben 10 ayın 9 ayı buradayım. Evime bir ay gittim. Bu fedakarlığın karşılığı bu olmamalıydı. Bu nankörlüktür. Buraya gelenlerin birçoğunun biletini kulüp çıkardı. Bizim neler çektiğimizi herkes iyi bilecek ve bize saygı duyacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
