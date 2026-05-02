Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta direndi: Uzatmalarda beraberliği buldu

Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, 10 kişi kaldığı maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

BERABERLİK GOLÜ UZATMALARDA GELDİ

Konuk ekip karşılaşmanın 32. dakikasında Juan Santos'un golüyle öne geçti. Trabzonspor'un beraberlik golü 90+3'te Umut Nayir'den geldi.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bordo-mavililerde Mustafa Eskihellaç, 42. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 66 puana ulaşan Trabzonspor, 3. sırada yer aldı. 52 puandaki Göztepe ise 5. sırada kaldı.

DETAYLAR

Stat: Papara Park

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Murat Temel

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu (Dk. 69 Lovik), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari (Dk. 69 Zubkov), Pina, Muçi (Dk. 46 Oulai), Augusto (Dk. 85 Umut Nayir), Onuachu

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Godoi, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 90+6 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 76 Musah Mohammed), Cherni, Antunes (Dk. 76 Krastev), Juan (Dk. 88 Guilherme), Janderson (Dk. 88 Jeferson)

Goller: Dk. 32 Juan (Göztepe), Dk. 90+3 Umut Nayir (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 42 Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Bouchouari, Dk. 80 Pina, Dk. 90+6 Oulai, Dk. 90+7 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 58 Antunes, Dk. 69 Janderson, Dk. 81 Arda Okan Kurtulan, Dk. 84 Heliton (Göztepe)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

