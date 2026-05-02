Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta direndi: Uzatmalarda beraberliği buldu
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
BERABERLİK GOLÜ UZATMALARDA GELDİ
Konuk ekip karşılaşmanın 32. dakikasında Juan Santos'un golüyle öne geçti. Trabzonspor'un beraberlik golü 90+3'te Umut Nayir'den geldi.
MUSTAFA ESKİHELLAÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Bordo-mavililerde Mustafa Eskihellaç, 42. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 66 puana ulaşan Trabzonspor, 3. sırada yer aldı. 52 puandaki Göztepe ise 5. sırada kaldı.
DETAYLAR
Stat: Papara Park
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Murat Temel
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu (Dk. 69 Lovik), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari (Dk. 69 Zubkov), Pina, Muçi (Dk. 46 Oulai), Augusto (Dk. 85 Umut Nayir), Onuachu
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Godoi, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 90+6 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 76 Musah Mohammed), Cherni, Antunes (Dk. 76 Krastev), Juan (Dk. 88 Guilherme), Janderson (Dk. 88 Jeferson)
Goller: Dk. 32 Juan (Göztepe), Dk. 90+3 Umut Nayir (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 42 Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Bouchouari, Dk. 80 Pina, Dk. 90+6 Oulai, Dk. 90+7 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 58 Antunes, Dk. 69 Janderson, Dk. 81 Arda Okan Kurtulan, Dk. 84 Heliton (Göztepe)