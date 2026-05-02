VakıfBank'tan muhteşem geri dönüş: Adını finale yazdırdı

VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda 2-0 geriye düştüğü rakibi A. Carraro Imoco karşısında muhteşem bir geri dönüş yaparak rakibini 3-2 yendi ve adını finale yazdırdı.

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank, İtalyan ekibi A. Carraro Imoco'yu 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek finale yükseldi.
VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene (İtalya) mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

VAKIFBANK 2-0 GERİYE DÜŞTÜ

Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, A. Carraro Imoco'nun üst üste yaptığı hatalarla 8-5'lik üstünlük yakaladı. Dengeli bir oyuna sahne olan maçta sarı-siyahlılar, file önünde kritik sayılar aldı. İtalyan temsilcisi, son anları etkili oynadı ve ilk seti 25-22 üstün bitirerek 1-0 öne geçti.
Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette A. Carraro Imoco, üstün bir performans sergiledi. A. Carraro Imoco, seti 25-18 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Üçüncü set, çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Boskovic performansıyla ön plana çıkarken VakıfBank, seti 29-27 alarak skoru 2-1'e getirdi.
Boskovic, dördüncü sette de takımını sırtlamayı sürdürdü. VakıfBank, oyun ve skor üstünlüğünü ele aldı ve A. Carraro Imoco skor 9-4 iken ikinci molaya gitti. Markova ve Dangubic'in de performansını artırmasıyla sarı-siyahlılar, farkı 7 sayıya çıkardı: 17-10. VakıfBank, üstünlüğünü koruyarak seti 25-23 kazandı ve 2-2'lik eşitliği yakaladı.
A. Carraro Imoco, final setine 3-0'lık avantajla başladı. Takım olarak temposunu yeniden bulan VakıfBank, Markova'nın sayısıyla 5-4 öne geçti. Boskovic ve Markova ile oldukça etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, bu sette savunmasını da ön plana çıkardı. İtalyan temsilcisi karşısında 5 sayılık (13-8) farkı yakalayan VakıfBank, seti 15-11 alarak maçı 3-2 kazandı.
Öte yandan, müsabakanın dördüncü setinde sakatlık yaşayan Katarina Dangubic, maça devam edemedi. Dangubic, salonu sedyeyle terk etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

