Galatasaray'a kırmızı kart şoku: Günay Güvenç atıldı

Galatasaray'a Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı maçta kırmızı kart çıktı.

Victor Osimhen, rakip yarı alanın ortalarında topu göğsüyle indirdi ve kalecisine dönmek istedi.

Kısa düşen bu topa Mouandilmadji hareketlendi ve Günay'dan sıyrılıp bomboş durumda içeri sokulmak istedi.

Günay Güvenç, ceza sahası dışında topa elle dokununca bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla 63. dakikada oyun dışında kaldı.

Günay Güvenç yerine kaleye Batuhan Şen oyuna dahil oldu.

TARAFTAR STADI DOLDURDU

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Samsunspor taraftarı, tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi koreografi düzenledi.

Yaklaşık 34 bin kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda 1700 civarında sarı-kırmızılı taraftar da yer aldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Samsunspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada alındı.

Müsabakada yaklaşık 2 bin emniyet personeli görev yaptı. Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra polis de görev aldı.