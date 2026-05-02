Fenerbahçe'den Domenico Tedesco açıklaması

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu. Torunoğulları, Domenico Tedesco hakkında da konuştu.

Torunoğulları, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

TEDESCO AÇIKLAMASI

Ertan Torunoğulları, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından "Biz seçildiğimiz günden beri çok konuşan, çok şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan ama öz konuşan ve işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz ve tek taraflı değildir. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

''İYİ OYNAYARAK SEZONU KAPATACAĞIZ''

Ligin en formda takımlarından birini iyi oyunla yendiklerini belirten Torunoğulları, şöyle devam etti:
"Takımımızın birçok eksiği olmasına rağmen iyi futbol oynadık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan son 2 maçımızı da iyi oynayarak sezonu kapatacağız. Gelip destekleyen tüm taraftarlarımıza başkanımız ve yönetim adına teşekkür ediyoruz. Sezonu güzel bir şekilde kapatarak vedalaşacağız."

''NE YAPACAKLARINI ÇOK İYİ BİLİYORLARDIR''

Torunoğulları, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ayrılık sürecinde kendisini desteklemeye giden taraftarlara ilişkin soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:
"Uğurlamaya giden taraftarlarımız Fenerbahçe'nin gerçek taraftarları, ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardır. Gideni suçlamak bizim tarzımız değil ama hiçbirimiz şunu konuşmuyoruz. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 as oyuncusu sakattı, bunu kimse gündeme getirmiyor. Rakibimizin 1 oyuncusu sakat olduğu zaman neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Bize olunca başka nedenler aranıyor. Giden gitmiş yapacak bir şey yok." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe'de maç sonu Asensio riskini açıkladı
Yüksel Yıldırım: Galatasaray'ı ezerek yendik bütün Türkiye gördü
Fenerbahçeli futbolcuya olay protesto
