Ahmet Çakar: Kabahat Okan Buruk'ta

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu ve sürpriz bir yenilgiye imza attı.

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan teknik direktör Okan Buruk'a yönelik sert açıklamalar geldi.

FATURAYI OKAN BURUK'A KESTİ

Galatasaray'ın henüz maç oynamadan şampiyonluk havasına girmesini sert bir dille eleştiren Ahmet Çakar, faturayı Okan Buruk'a kesti ve "Kabahat Okan Buruk'ta. Hafta içi stadyumda idman niçin? Erken öten horozun sadece kafasını kesmezler, tavuk yapabilirler." ifadelerini kullandı.

''FATİH TERİM ÖZENTİLİĞİ''

Okan Buruk'a uyarı yapan Ahmet Çakar, "Bu Fatih Terim özentiliği, ego... Yapmayın bunları. Büyük takım hocası olmak sadece teknik taktik gerektiğinde diktatörlük falan değil... Kibrin olmayacak." dedi.