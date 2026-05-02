Ahmet Çakar: Kabahat Okan Buruk'ta

Ahmet Çakar: Kabahat Okan Buruk'ta
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Samsunspor'a 4-1 yenildiği maç sonrası teknik direktör Okan Buruk'a yüklendi. Çakar, "Kabahat Okan Buruk'ta. Hafta içi stadyumda idman niçin? Erken öten horozun sadece kafasını kesmezler, tavuk yapabilirler." dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu ve sürpriz bir yenilgiye imza attı.
Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan teknik direktör Okan Buruk'a yönelik sert açıklamalar geldi.

FATURAYI OKAN BURUK'A KESTİ

Galatasaray'ın henüz maç oynamadan şampiyonluk havasına girmesini sert bir dille eleştiren Ahmet Çakar, faturayı Okan Buruk'a kesti ve "Kabahat Okan Buruk'ta. Hafta içi stadyumda idman niçin? Erken öten horozun sadece kafasını kesmezler, tavuk yapabilirler." ifadelerini kullandı.

''FATİH TERİM ÖZENTİLİĞİ''

Okan Buruk'a uyarı yapan Ahmet Çakar, "Bu Fatih Terim özentiliği, ego... Yapmayın bunları. Büyük takım hocası olmak sadece teknik taktik gerektiğinde diktatörlük falan değil... Kibrin olmayacak." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Spor
Fenerbahçe'de maç sonu Asensio riskini açıkladı
Fenerbahçe'de maç sonu Asensio riskini açıkladı
Yüksel Yıldırım: Galatasaray'ı ezerek yendik bütün Türkiye gördü
Yüksel Yıldırım: Galatasaray'ı ezerek yendik bütün Türkiye gördü
Fenerbahçeli futbolcuya olay protesto
Fenerbahçeli futbolcuya olay protesto