Galatasaray'a Samsun'da kötü haber
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsusnpor'la karşılaştı. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
LUCAS TORREIRA SAKATLANDI
Galatasaray'da sahaya ilk 11'de çıkan Lucas Torrira maça devam edemedi. Uruguaylı futbolcu 2. yarının başında oyundan çıktı.
İLKAY GÜNDOĞAN DAHİL OLDU
Müsabakanın 46. dakikasında çıkan Lucas Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu.
DAKİKALAR
7. dakikada Ndiaye'nin pasına hareketlenen Mouandilmadji'nin kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Günay'ın müdahalesiyle kornere gitti.
9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta sahadan ceza sahası çizgisi üzerine kadar topu süren Yunus Akgün'ün aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
23. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Yalçın Kayan'ın ara pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza sahası yayı üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
31. dakikada Sane'nin kullandığı serbest atışta kaleye yönelen topu, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinde kontrol etti.
44. dakikada Yalçın Kayan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.