TFF 1. Lig play-off turunda eşleşmeler belli oldu

TFF 1. Lig'de play-off 1. tur programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off 1. tur maçları, 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

Arca Çorum FK, Çorum Şehir Stadı'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sipay Bodrum FK ise Bodrum İlçe Stadı'nda Atko Grup Pendikspor'u konuk edecek.

FİNALDE ESENLER EROKSPOR'LA KARŞILAŞACAKLAR

Eşleşmelerden galibiyetle ayrılan takımlar daha sonra birbirleriyle karşılaşacak. Bu turu da galibiyetle geçen takım finalde Esenler Erokspor'la kozlarını paylaşacak.

ERZURUMSPOR VE AMEDSPOR SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım Erzurumspor FK ve Amedspor oldu. Erzurumspor geçtiğimiz haftalarda şampiyon olurken Amedspor, bileti son anda kaptı.