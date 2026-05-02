Sadettin Saran'ın Ederson kararı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Ederson hakkında karar verildi. Başkan Sadettin Saran, yaklaşan seçimler nedeniyle sözleşmeyi feshetmeyecek. Son karar yeni yönetime bırakılacak.

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla tartışmaların odağı haline gelen Ederson hakkında karar verildi.

ÇOĞUNLUK YOLLARIN AYRILMASINI İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de yönetim kurulunun çoğunluğu Brezilyalı file bekçisiyle yolların ayrılması görüşünde.

SON KARAR YENİ YÖNETİME BIRAKILACAK

Ancak oyuncunun 2028'e dek süren sözleşmesi ve yıllık 11 milyon Euro maaşı sarı-lacivertlilere geri adım attırdı. Haberde Sadettin Saran, yaklaşan seçimler nedeniyle böyle bir karar almak istemediği vurgulandı. Saran, Ederson kararını yeni yönetime bırakacak.

3 MAÇ CEZA ALDI

Derbide hakem Yasin Kol'a hakareti ve VAR monitörünü yumruklaması nedeniyle 3 maç ceza alan Ederson sezonun kalan kısmında takımla birlikte olmayacak. Fenerbahçe yönetimi ise şuan için para cezası vermekle yetindi.

MEHMET ALİ AYDINLAR VE AZİZ YILDIRIM BEKLENİYOR

Sarı-lacivertlilerde Olağanüstü Genel Kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylığını koyarken Mehmet Ali Aydınlar'ın da seçim yarışına dair olması bekleniyor. Aziz Yıldırım ise kararını önümüzdeki günlerde verecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

