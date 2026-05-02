Sadettin Saran'ın Ederson kararı ortaya çıktı

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla tartışmaların odağı haline gelen Ederson hakkında karar verildi.

ÇOĞUNLUK YOLLARIN AYRILMASINI İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de yönetim kurulunun çoğunluğu Brezilyalı file bekçisiyle yolların ayrılması görüşünde.

SON KARAR YENİ YÖNETİME BIRAKILACAK

Ancak oyuncunun 2028'e dek süren sözleşmesi ve yıllık 11 milyon Euro maaşı sarı-lacivertlilere geri adım attırdı. Haberde Sadettin Saran, yaklaşan seçimler nedeniyle böyle bir karar almak istemediği vurgulandı. Saran, Ederson kararını yeni yönetime bırakacak.

3 MAÇ CEZA ALDI

Derbide hakem Yasin Kol'a hakareti ve VAR monitörünü yumruklaması nedeniyle 3 maç ceza alan Ederson sezonun kalan kısmında takımla birlikte olmayacak. Fenerbahçe yönetimi ise şuan için para cezası vermekle yetindi.

MEHMET ALİ AYDINLAR VE AZİZ YILDIRIM BEKLENİYOR

Sarı-lacivertlilerde Olağanüstü Genel Kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylığını koyarken Mehmet Ali Aydınlar'ın da seçim yarışına dair olması bekleniyor. Aziz Yıldırım ise kararını önümüzdeki günlerde verecek.