Galatasaray'ın şampiyonluk planı belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKIYOR

Geçtiğimiz hafta aldığı Fenerbahçe galibiyetiyle rahatlayan sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibini de mağlup etmesi halinde rakiplerine bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

GECE 3'TE İSTANBUL'A GELECEKLER

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray kafilesi Samsun'dan gece saat 02.00'de ayrılacak. Sarı-kırmızılılar sat 03.00 civarında ise İstanbul'a iniş yapacak.

TARAFTARLAR HAVALİMANINDA KARŞILAYACAK

Şampiyonluğun ilan edilmesi halinde binlerce Galatasaray taraftarı, takımı havalimanında karşılayacak. Kalabalık daha sonrasında takımla birlikte Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gidecek. Burada mini bir kutlama yapılacak.

ASIL KUTLAMA YENİKAPI'DA

Sarı-kırmızılılar asıl kutlamayı geçtiğimiz yıl da olduğu gibi sezon sonunda Yenikapı'da yapmayı planlıyor.