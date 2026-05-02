Fenerbahçe'de ters köşe: Zeki Murat Göle sürpriz yaptı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

OĞUZHAN AKSU DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek. AKsu'nun yardımcıları ise Anıl Usta ile Gökhan Barcın yapacak.

TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

Hafta içerisinde Domenico Tedesco'yla yollarını ayrılan sarı-lacivertlilerde takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.

İLK 11'LER

Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Zeki Murat Göle'nin tercihi şu şekilde:

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, İsmail, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ.