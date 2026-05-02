Fenerbahçe'de ters köşe: Zeki Murat Göle sürpriz yaptı

Fenerbahçe'de ters köşe: Zeki Murat Göle sürpriz yaptı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu. Tedesco'nun yerine gelen Zeki Murat Göle, beklentinin aksine Sidiki Cherif'e şans vermedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

OĞUZHAN AKSU DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek. AKsu'nun yardımcıları ise Anıl Usta ile Gökhan Barcın yapacak.

TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

Hafta içerisinde Domenico Tedesco'yla yollarını ayrılan sarı-lacivertlilerde takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.

İLK 11'LER

Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Zeki Murat Göle'nin tercihi şu şekilde:

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, İsmail, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Spor
Galatasaray şampiyonluk maçında: İlk 11'ler belli oldu
Galatasaray şampiyonluk maçında: İlk 11'ler belli oldu
Amedspor'a ilk tebrik TFF, Galatasaray ve Beşiktaş'tan geldi
Amedspor'a ilk tebrik TFF, Galatasaray ve Beşiktaş'tan geldi