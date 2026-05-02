Amedspor'a ilk tebrik TFF, Galatasaray ve Beşiktaş'tan geldi

TFF, Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Lig'e yükselen Amedspor için tebrik paylaşımı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:
"Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan 38. hafta müsabakalarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Amed Sportif Faaliyetler camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA TEBRİK ETTİ

Süper Lig'in dört büyüklerinden Galatasaray ve Beşiktaş, Amedspor'u Süper Lig'e yükselmesinden dolayı tebrik etti.
Beşiktaş'ın paylaşımında, ''Trendyol Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Amedspor'u tebrik ederiz'' ifadeleri yer alırken, Galatasaray, ''Trendyol Süper Lig'e yükselen Amedspor’u başarısından dolayı tebrik ederiz. Hoş geldiniz'' notu düşüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

