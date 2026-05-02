Son dakika | Amedspor Süper Lig'e yükseldi

1. Lig'in 38. ve son haftasında Amedspor, Iğdır FK deplasmanına çıktı.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 3-3 berabere tamamlandı.

Amedspor'un gollerini 19. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 45+1'de penaltıdan Mbaye Diagne ve 49. dakikada Dia Saba attı.

Iğdır FK'nın golleri ise 6. dakikada Fofana ve 45+4'te Mbaye Diagne (kendi kalesine) ve 80. dakikada Atakan Çankaya'dan geldi.

AMEDSPOR SÜPER LİG'DE

Bu sonuçla Amedspor, puanını 74 yaptı ve Esenler Erokspor'un berabere kaldığı haftada ikinci olarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

Diyarbakır ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Iğdır FK ise 50 puanla 13. sırada yer aldı.

ESENLER EROKSPOR PLAY-OFF OYNAYACAK

Ligi Amedspor ile aynı puanda 74 puanla 3. sırada bitiren Esenler Erokspor, play-off'ta final oynayacak.

Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Keçiörengücü, Süper Lig'e yükselmek için play-off mücadelesi verecek.