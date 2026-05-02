Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap yağmur altında koşuldu: Kıran kırana bitti

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) yedinci etabı olan Antalya-Antalya etabı sona erdi. XDS Astana takımından İtalyan sporcu

DAVIDE BALLERINI İLK SIRADA TAMAMLADI

Antalya'daki 152,8 kilometrelik etabı, 3 saat 19 dakika 41 saniyede tamamlayan XDS Astana takımından Davide Ballerini birinci sırayı aldı.

Sprint finişine sahne olan parkurda ATT Investments takımından Polonyalı Marceli Boguslawski ikinciliği, Team Flanders-Baloise ekibinden Belçikalı Tom Crabbe ise üçüncülüğü elde etti.

MUSTAFA TARAKÇI BEYAZ MAYOYU KORUDU

Bu sonuçla Ballerini yeşil mayonun sahibi olurken, turkuaz ve kırmızı mayo Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick'te kaldı.

Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı, etabı 4. sırada tamamladı ve beyaz mayoyu korudu.

FİNAL BAŞKENTTE

Ege'den başlayıp Akdeniz'e uzanan yarış, yarın Ankara'da yapılacak 8. etapla sona erecek.

Bisikletçiler, 108,4 kilometrelik Ankara-Ankara etabında pedal çevirecek. Son etap, Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki hat üzerinde koşulacak.

Organizasyon, 1999'dan sonra ilk kez başkentte tamamlanacak.