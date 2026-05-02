Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap yağmur altında koşuldu: Kıran kırana bitti

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı Antalya-Antalya'yı , XDS Astana takımından İtalyan sporcu Davide Ballerini kazandı.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) yedinci etabı olan Antalya-Antalya etabı sona erdi. XDS Astana takımından İtalyan sporcu

DAVIDE BALLERINI İLK SIRADA TAMAMLADI

Antalya'daki 152,8 kilometrelik etabı, 3 saat 19 dakika 41 saniyede tamamlayan XDS Astana takımından Davide Ballerini birinci sırayı aldı.

Sprint finişine sahne olan parkurda ATT Investments takımından Polonyalı Marceli Boguslawski ikinciliği, Team Flanders-Baloise ekibinden Belçikalı Tom Crabbe ise üçüncülüğü elde etti.

MUSTAFA TARAKÇI BEYAZ MAYOYU KORUDU

Bu sonuçla Ballerini yeşil mayonun sahibi olurken, turkuaz ve kırmızı mayo Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick'te kaldı.

Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı, etabı 4. sırada tamamladı ve beyaz mayoyu korudu.

FİNAL BAŞKENTTE

Ege'den başlayıp Akdeniz'e uzanan yarış, yarın Ankara'da yapılacak 8. etapla sona erecek.

Bisikletçiler, 108,4 kilometrelik Ankara-Ankara etabında pedal çevirecek. Son etap, Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki hat üzerinde koşulacak.

Organizasyon, 1999'dan sonra ilk kez başkentte tamamlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Spor
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma müjdeli haber
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma müjdeli haber
Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu