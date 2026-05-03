Deniz Çoban: Kırmızı kart doğru bir karar

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu.

beIN Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Burada riski alıp kafayla vurmak isteyen Osimhen. Çok küçük krampon gelirken belki belirli veya belirsiz bir temas olmuş olabilir. Burada herhangi ihlal söz konusu değil. Dolayısıyla devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Ayakla oynama mesafesine kafasını sokmuş Osimhen. Samsunsporlu oyuncu çok hafif temas ediyor. Teması hissedince biraz abartmış Osimhen ama burada kesinlikle Samsunsporlu oyuncunun yaptığı bir ihlal söz konusu değil. Eğer faul verilecekse Samsunspor lehine verilir.

Deniz Çoban: Burada sizden şu şekilde ayrılıyorum. Burada Samsunspor lehine net bir faul verilmesi gerekiyor. Burada Osimhen'in aleyhine bir faul verilmesi gerekirdi.

SAMSUNSPOR'UN FAUL BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: Hakemin maç içerisinde net hataları oldu evet ama buraya kadar gelip bu kadar açık faulü değerlendirememesi beni şaşırttı açıkçası. Burada top tamamen Marius'un kontrolündeyken yandan gelip... O kadar net ki faul. Çok net bir faul. Sallai'nin de sarı kart görmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Çok net dizle yapılan ve umut vadeden engelleyen nitelikte bilinçli bir temas bu. Kesinlikle faul ve sarı kart verilmesi gerekirdi.

Deniz Çoban: Ben burada sarı mı kırmızı mı onun tartışılacağını düşünüyorum. Bence sarı çünkü kademeye girebilecek bir oyuncu daha var. Fakat net bir faulün atlandığını düşünüyorum.

GALATASARAY'IN FAUL BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Burada bilek eğer biraz daha ağırlık verse ve çekemese Barış bileği kırılabilirdi. Burada çok net kontrolsüz bir faul var ve yüzde yüz sarı karttı bu.

Bahattin Duran: Çok net bir faul. Bence de bu hareket kontrolsüz bir hareket. Faulle birlikte sarı kart da olmalıydı. Hakem de bu pozisyonu buradan görse kararını değiştirirdi.

Deniz Çoban: Bence de net bir faul ve beraberinde kontrolsüz hareketten sarı kart çıkması gereken bir pozisyon.

GÜNAY GÜVENÇ'İN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Marius topu tıkladıktan sonra bu haliyle eline gelse problem yok. Maruis'un sol dizi Günay'a çarpınca Günay'ın eli uzuyor ve Günay'ın eli topla buluşuyor. Eğer Marius'un dizi dirseğine çarpmasa eline gelmeyecekmiş gibi hissediyorum ben. Bu nedenle ilk temas dikkatsiz de olsa ben Marius'un burada dikkatsiz bir faul yaptığını düşünüyorum. Ama maç içerisinde seyrettiğimde çok net kırmızı dedim. Ama burada dirseğin açılmasını sağlıyor.

Bahattin Duran: Fotoğrafın bütününe baktığımda kaymış, risk almış, kollarını genişletmiş. Kırmızı kartın doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Bahattin hocamın analizinde dizin kola geldiğini düşünüyorum ama bu şartlarda Günay faul yapmış olmuyor mu? El oraya kalkmış ve oyuncu oraya takılmış. Benim açımdan da bu pozisyonda kırmızı kart doğru bir karar.