Hem şampiyonluktan etti hem de kutladı

Hem şampiyonluktan etti hem de kutladı
Yayınlanma:
Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra konuştu. Kaloğlu, Süper Lig'e direkt çıkma şansını kaçıran Erokspor'u tebrik etti.

Esenler Erokspor, Süper Lig'e direkt çıkma umuduyla karşılaştığı Pendikspor'u kendi sahasında geçemedi.

Esenler Erokspor yıkıldı: Son hafta ortalık karıştıEsenler Erokspor yıkıldı: Son hafta ortalık karıştı

Karşılaşma 1-1 bitince şampiyonluğu Amedspor'a kaptırdı. Erokspor, maçı kazansaydı direkt Süper Lig'e çıkacaktı.

"EROKLU KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM"

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Kaloğlu, şunları şöyledi:
"Futbolcularımı tebrik ediyorum. Zorlu bir sezonu bitirdik. Hedefimiz olan play-off içindeyiz. Çok ciddi bir karşılaşma oynadık. Eroklu kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Onlar için de farklı anlam taşıyan bir maçtı. Bazı oyuncular haricinde en iyi kadroyla sahaya çıktık. Rotasyonlu bir kadroyla çıktık. Bunun amacı söylentilerin önüne geçmekti. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Geçişte fırsatlar yakaladık ama final paslarını yapamadık. Erokspor iyi bir sezon geçirdi, son haftaya kadar geldiler. Amacımız play-off'lardan Süper Lig'e çıkmak. Muhtemel rakibimiz finalde Erokspor oldu. Bu da bizim için bir test maçı oldu. Perşembe günü play-off ilk turunda Bodrum'u eleyip yarı finale çıkmak, sonra Erok'la final oynayıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Erzurumspor ve Amed'i tebrik ederim. Küme düşenler de umarım geri gelir. Zor ve zevkli bir sezondu. Herkesin emeği var. Zaman zaman üzüldük, kızdık ama sonuncunda bitirdik. Çekişmeli bir sezon oldu." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Spor
Başını ellerinin arasına aldı dondu kaldı: Sonra da amuda kalktı
Başını ellerinin arasına aldı dondu kaldı: Sonra da amuda kalktı
Tanju Çolak çok beğendi: Önüne geleni tebrik etti
Tanju Çolak çok beğendi: Önüne geleni tebrik etti