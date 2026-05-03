Fatih Tekke: Kaos istedim! Ne oynayacağız Beşiktaş maçında

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe ile 1-1 beabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Tekke, "Kırmızı karttan sonra özellikle belki de yine antrenörlük hayatımda ilk kez belki de öyle olması gerekiyordu, kaos istedim. Bu kaostan da 1 puan çıktı çok şükür" dedi.

Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta direndi: Uzatmalarda beraberliği buldu

Tekke, düzenlenen basın toplantısında "Kırmızı karta kadar ve sonrası, iki farklı şekil. Aslında oyunun başında hedefim hep ikinci topu oynayan bir takımı biraz daha düzenli hale sokmaktı ki bence o düzende de gayet iyi oynadılar, çok müsaade ettik çünkü. İlk yarı bir iki tane pozisyona yakın pozisyonumuz var diyebilirim. Kırmızı karttan sonra özellikle belki de yine antrenörlük hayatımda ilk kez belki de öyle olması gerekiyordu, kaos istedim. Bu kaostan da 1 puan çıktı çok şükür" ifadelerini kullandı.

"VAR NİYE VAR?"

Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mustafa'nın kırmızı kart pozisyonu içeride bana 'Alakası yok, faul bile değil' dediler, seyretmedim ama. Benim en çok üzüldüğüm iki pozisyon var. Alanya'ya karşı çok iyi oynadığımız parmak ucuna yani oyunun yorumunda bana göre hiç alakası yok, kurala göre 'penaltı' diyor. İkincisi de buradaki Başakşehir maçı, zamana oynadığımız kenarda Mustafa'ya attığı çalımdan sonra adam iki eliyle beraber itti ve faul vermedi o pozisyon gitti. Evet biz hata yaptık ama gitti ve gol oldu. Hakemlerin öyle bir durumu ve tutumu oluyor. Ben bunlardan acayip rahatsız oluyorum. Hakem konuşmak istemiyorum ama rahatsız oluyorum. Yani bu tip kararları başka statlarda veremiyorlar, burada veriyorlar. Burada da yine kendi içimize dönüyoruz. Hakemi yanlış yapmamaya yönlendirecek bir ambiyansımız olsa belki olmayacak. Burada da bizim eksiğimiz var, ondan sonra bağırıyoruz. Ama ben diyorum ki 'Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum.' Hakemlerin durumu ortada yani. Hiçbirimiz şunu demiyoruz yani, 'Maç oynanacak hak eden kazanır'. Bu maçta Göztepe ilk yarı bizden iyi oynadı, kabul. Ben kendimi eleştireceğim. Ama bırak oyun neyi gerektiriyorsa o olsun. VAR niye var? Mustafa atıldı, Pina çok özür dilerim, yan hakeme hareket mi yaptı. Kesinlikle kural öyle diyor, izleyin başka yerde 50 tane var. Pina yok, Mustafa yok ne oynayacağız Beşiktaş maçında. 4'üncü hakem, 'Sakin' diyor bize. Tabii sakin, sakin kalayım. Sakin kalayım, akşam uyuyamayan bizleriz tabii. Sakin kalalım, tabii sakin kalalım. O konuda konuşacak çok bir şey yok."