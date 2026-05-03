Mustafa Çulcu: Kırmızı kart skandal karar

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Süper Lig'deki dün akşam oynanan maçlardaki hakem kararlarını değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. Çulcu, kırmızı kart kararlarıyla ilgili de yorumda bulundu.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Süper Lig'de dün akşam oynanan Samsunspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir ve Trabzonspor-Göztepe maçlarındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Çulcu, skandal bir kararı da açıkladı. Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

SAMSUNSPOR-GALATASARAY

Reşat Onur Coşkunses 30 yaşında ligde 5. maçına çıktı. Bu seviye için henüz erken. Temaslı oyun ile faulü ayırt etmekte zorlandı. Hataları oldu. Lemina'ya yaptığı faulde Coulibaly'ye sarı gösterdi, 3 dakika sonra ceza alanı ön çizgisine yakın yerde Mouandilmadji'ye benzer net faulü Sallai yaptı ama ne faul ne de sarı verdi! Diyaloğa girdi diye yedek kulübesinden Soner'e sarı gösterdi ama Sanchez'e göstermedi. 60'ta Galatasaray penaltı bekledi devam kararı doğru. 64'te kaleci Günay ceza alanı dışında topu elle oynayınca bariz gol şansını ihlalden ihracı doğru. Hakem ikinci yarıda oyuna ısındı, rahatladı. Daha iyi performansa ulaştı.

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR

Fenerbahçe, kriz haftasında üç golle üç puan alarak moral buldu. Oğuzhan Aksu ilk yarıda sadece 8, toplamda 16 faul çaldı. Deneyimsizliği belli oluyor. Ancak tecrübelendikçe çok daha iyi olacağı mesajını veriyor. Başarılı bir yönetim gösterdi. Kutlarım.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE

Trabzonspor-Göztepe maçının hakemi Ozan Ergün, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koşulsuz ve haksız rekabetle destek verdiği ve kısa sürede ışık hızıyla FIFA yaptığı bir hakem. Oyunu okumakta zorlandı sadece ilk yarıda 15 toplamda 36 faul 9 sarı, 1 kırmızı ile maçı tamamlayabildi. Mustafa Eskihellaç'ın ilk sarısı doğru ama ikinci sarıdan ihracı skandal. Maç da hakemlik de burada bitti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

