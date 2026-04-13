Özel okul fiyatları uçtu

Yayınlanma:
Özel okulların 2026-2027 eğitim yılı ücretleri daire fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yüzde 43,92’lik zam oranıyla birlikte, Robert Koleji’nde 5 yıllık eğitimin toplam maliyeti hiç zam gelmese bile 21 milyon TL’ye ulaşacak.

Türkiye’de faaliyet gösteren 14 bin 700 özel okul arasında, ABD, İtalya, Avusturya, Fransa ve Almanya hükümetlerine bağlı eğitim veren 90 yabancı özel okul bulunuyor. Bu okullar, öğrenci alımlarını LGS sonucuna göre yaparken, ücretlerini de sınav sonrasında duyuruyor.

YÜZDE 43,92’LİK ZAM ORANI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullar için bu yıl yüzde 43,92 oranında bir zam belirledi. 2025-2026 eğitim döneminde yıllık ücreti 2 milyon 935 bin TL olan Amerikan Robert Koleji’nin fiyatı, zammın ardından 4 milyon 197 bin TL’ye çıkacak. Beş yıl eğitim veren okulda, fiyatlara hiç zam gelmese dahi diploma almanın toplam bedeli 20 milyon 985 bin TL’ye ulaşacak.

DİĞER OKULLARIN YILLIK ÜCRETLERİ

Sözcü’nün haberine göre bazı kolejler için gelecek yıl belirlenen en yüksek ücretler şöyle sıralandı:

Ankara Yükseliş Koleji: 1 milyon 444 bin TL

Bilfen Okulları: 2 milyon 467 bin TL

Eyüboğlu Koleji: 941 bin 320 TL

Fide Okulları: 929 bin TL

İTÜ Geliştirme Vakfı (Maslak dahil): 1 milyon 86 bin TL

Marmara Koleji: 930 bin TL

ROBERT KOLEJİ FİYATINI LGS SONRASI AÇIKLAYACAK

Robert Koleji yetkilileri, zamlı fiyatlarını LGS’nin ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi. Bu yıl LGS, 13 Haziran’da yapılacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

