Özel okul için evler arabalar satılır hale geldi

Özel okullar yeni eğitim dönemi için zamlı ücretlerini duyurmaya başladı. İstanbul’da 2026–2027 öğretim döneminde özel okul ücretleri ortalama 500 bin liradan başlarken, bazı kurumlarda 2 milyon liraya kadar yükseliyor.

MEVZUAT DİNLEMİYORLAR

Mevzuata göre anaokulu ile 1, 5 ve 9. sınıflarda zam oranı yüzde 43, ara kademelerde ise yüzde 30 ile sınırlandırılmış durumda. Ancak veliler, bazı özel okulların sınıf farkı gözetmeden en yüksek zam oranını uygulamasından şikayetçi.

Kolejlerdeki son durum

VELİLERDEN KDV DÜŞÜRÜLSÜN TALEBİ

Velilerin fahiş fiyatlara müdahale edilmesini isterken ortak taleplerinden biri de eğitim hizmetlerinde uygulanan yüzde 10’luk KDV oranının düşürülmesi. Artan maliyetlerin öğretmen maaşlarına ne ölçüde yansıdığı ise tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

VELİLER EVİNİ ARACINI SATIYOR

NTV’ye konuşan Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, bazı ailelerin çocuklarını özel okullarda okutabilmek için evlerini ve arabalarını sattığını, hatta kredi çektiğini söyledi. Eğitim Uzmanı Onur Soğuk ise yüksek ücretler nedeniyle birçok velinin çocuklarını özel okullardan alarak devlet okullarına yöneldiğini belirtti. Soğuk, devlet okullarının güçlü ve gerçek bir alternatif olması gerektiğini vurguladı.