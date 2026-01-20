Özel okul fiyatları dudak uçuklattı! 2026-2027 kayıt ücreti 2 milyon TL'ye dayandı: İşte kolejlerdeki son durum

Özel okulların erken kayıt dönemlerini açması ve bursluluk sınavlarını tamamlamasıyla birlikte yeni dönem ücretleri de netleşmeye başladı. Enflasyon ve artan maliyetler kolej fiyatlarına doğrudan yansırken, velilerin karşılaşacağı tablo "milyonlar havada uçuşuyor" yorumlarına neden oldu. Özellikle kademe başlangıcı sayılan birinci sınıflar, fiyat artışlarının en sert hissedildiği grup oldu.

EN FAZLA ZAM 1. SINIFA: SINIR 1.5 MİLYONA YAKLAŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kademe başlangıcı sayılan sınıflar için belirlediği yüzde 43.92’lik azami artış oranı, birçok özel okul tarafından tavan fiyattan uygulandı. Güncel tablolara göre;

Zincir okulların bazı kampüslerinde birinci sınıf için açıklanan en yüksek ücretler 1.5 milyon TL seviyesine yaklaştı.

Yemek ve KDV dahil edildiğinde birçok okulda başlangıç maliyeti 1 milyon TL barajını aştı.

Henüz fiyatını açıklamayan okulların da MEB yönetmeliği gereği geçen yılki fiyatlarını bu sınırlara çekeceği öngörülüyor.

YEMEK ÜCRETİ BİLE BİR SERVET: 220 BİN TL

Eğitim ücretlerindeki artışın yanı sıra yan hizmetlerdeki fiyatlar da velileri zorluyor. Yalnızca yemek bedelinin yıllık 180 bin ile 220 bin TL aralığına ulaştığı görülüyor. Ulaşım, kıyafet ve genel giderler eklendiğinde bütçe katlanarak artıyor.

Ara sınıflarda (İlkokul 2'den ortaokul son sınıfa kadar) ise MEB’in belirlediği yüzde 30.74’lük tavan artış uygulanıyor. Ancak baz fiyatın yüksekliği nedeniyle ara sınıflarda da yemek ve KDV dahil yıllık maliyetler 400 bin ile 800 bin TL arasında değişiyor. Sınav odaklı ve yoğun takviye programı uygulayan okullarda ise bu rakam ara sınıflarda dahi 1 milyon TL'nin üzerine çıkabiliyor.

GİZLİ MALİYETLERLE FATURA 2 MİLYON TL'Yİ BULUYOR

Velilerin karşısına çıkan liste fiyatları buzdağının sadece görünen kısmı. 2026-2027 döneminde üst segment bir kolejde eğitim bedeli 1 milyon TL'yi aşarken, ek kalemler hesaba katıldığında fatura kabarıyor:

Servis giderleri,

Kitap ve kırtasiye ücretleri,

Dijital içerik platform üyelikleri,

Takviye kursları ve kulüp etkinlikleri,

KDV ve diğer ihtiyaçlar...

Tüm bu kalemler toplandığında yıllık maliyet 1.5 milyon TL bandına oturuyor. En yüksek kampüs ücretleri ve tüm ek hizmetlerin tercih edildiği senaryoda ise velinin cebinden çıkacak rakam 2 milyon TL sınırına dayanıyor.

HAZIRLIK SINIFLARI DA CEP YAKIYOR

Lise hazırlık sınıfları da "kademe başlangıcı" statüsünde olduğu için yüksek zam oranlarından nasibini aldı. Yeni dönemde hazırlık sınıflarında yemek ve KDV dahil toplam maliyetler çoğunlukla 800 bin ile 1 milyon TL aralığında seyrederken, bazı köklü okullarda bu rakamın 1.2 - 1.3 milyon TL seviyelerine ulaştığı görülüyor.

İSTANBUL'DA OKULDAN OKULA 3 KAT FARK

İstanbul genelinde birinci sınıf ücretleri arasında devasa bir makas oluşmuş durumda. Açıklanan ücret tablolarına göre:

Bazı ünlü zincir okulların kampüslerinde 1. sınıf maliyeti 1.3 milyon TL bandını aşıyor.

Aynı şehirde yemek ve KDV dahil 300 bin - 500 bin TL aralığında fiyat açıklayan özel okullar da bulunuyor.

Bu durum, İstanbul'da çocuğunu 1. sınıfa başlatmak isteyen bir veli için okul tercihine göre yaklaşık üç katlık bir fiyat farkı oluştuğunu gösteriyor.

MEB ZAM ORANINI NASIL BELİRLEDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son değişikliğe göre özel okul ücret artışları şu formülle hesaplandı:

Ara sınıflar: ÜFE ve TÜFE ortalaması alınarak 1.05 katsayısı ile çarpıldı. Buna göre ara sınıflarda azami artış yüzde 30.74 olarak sınırlandı.

Kademe başlangıçları (1., 5., 9. sınıflar): Bu yıl ilk kez üst sınır uygulaması hayata geçirildi ve azami artış yüzde 43.92 oldu.

Eğitim dışı hizmetler: Yemek, kıyafet vb. hizmetlerde ise artış yüzde 29.28 olarak uygulanıyor.

UZMAN İSİM UYARDI: DEVLET OKULLARININ ÖNÜNDE ARTIK LÜKS ARAÇLAR VAR

Fiyatlardaki bu fahiş artışlar velilerin tercihlerini de değiştirmeye başladı. Konuyla ilgili Hürriyet'ten Zülal Atagün'e konuşan Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, ekonomik baskının velileri devlet okullarına yönelttiğini belirtti.

Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide enflasyona etki eden kalemler açıklandığında, Türkiye’de gıda ve eğitim harcamaları her zaman ilk sıralarda yer alıyor. MEB bu alanda sürekli açıklamalar yapıyor ve net formüller belirliyor. Kurallara uyan okullar var ancak kişisel gözlemim, maalesef birçok okulun bu sınırları zorladığı yönünde. Özel okullar; kitap, kırtasiye ve benzeri zorunlu giderleri ayrı kalemler halinde sunarak artışları enflasyonla sınırlı tutmuyor. Bu durum okul-veli arasında ciddi bir baskı ve çaresizlik yaratıyor."

Levent Küçük, değişen veli profilini ise şu sözlerle özetledi:

"İstanbul’da artık devlet okullarının önünde de lüks araçlar görüyoruz. Bu görüntü, son birkaç yıldır hızlanan önemli bir eğilime işaret ediyor. Birçok aile özel okuldan vazgeçerek devlet okuluna geçiyor."