Mevduat faizleri aylar sonra zirvede!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan güncel rakamlara göre 1-3 ay vadeli ortalama Türk Lirası (TL) mevduat faizleri yüzde 40,6 seviyesine tırmanarak son 7 ayın zirvesine yerleşti.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE %50 BARAJI AŞILDI

Mevduat tarafındaki artışın çok daha ötesinde bir sıçrama kredi cephesinde yaşandı.

Tüketicilerin en çok ihtiyaç duyduğu borçlanma kanalı olan ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 50,1 seviyesine fırladı. İş dünyasının kullandığı ticari kredi faizleri ise yüzde 40,9 olarak kaydedildi.

MEVDUAT YENİDEN YATIRIM ARACINA DÖNÜŞTÜ

2025 yılının başından 10 Nisan 2026 tarihine kadar olan süreci kapsayan göstergeler, faiz oranlarının dalgalı bir grafiğin ardından yeniden en üst seviyelere yöneldiğini ortaya koydu.

Piyasadaki likidite (nakit akışı) koşulları ve Merkez Bankası’nın hamleleri sonucunda kredi maliyetleri yüksekliğini korurken, tasarruf sahipleri için mevduat faizi enflasyona karşı bir sığınak olarak öne çıkarıldı.