Mevduat faizleri aylar sonra zirvede!

Yayınlanma:
Merkez Bankası verileri, mevduat faizlerinin son 7 ayın en yüksek noktasına ulaştığını ortaya koydu. Bu yükselişle beraber mevduat yeniden yatırımcıların gözdesi oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan güncel rakamlara göre 1-3 ay vadeli ortalama Türk Lirası (TL) mevduat faizleri yüzde 40,6 seviyesine tırmanarak son 7 ayın zirvesine yerleşti.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE %50 BARAJI AŞILDI

Mevduat tarafındaki artışın çok daha ötesinde bir sıçrama kredi cephesinde yaşandı.

Tüketicilerin en çok ihtiyaç duyduğu borçlanma kanalı olan ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 50,1 seviyesine fırladı. İş dünyasının kullandığı ticari kredi faizleri ise yüzde 40,9 olarak kaydedildi.

MEVDUAT YENİDEN YATIRIM ARACINA DÖNÜŞTÜ

2025 yılının başından 10 Nisan 2026 tarihine kadar olan süreci kapsayan göstergeler, faiz oranlarının dalgalı bir grafiğin ardından yeniden en üst seviyelere yöneldiğini ortaya koydu.

Piyasadaki likidite (nakit akışı) koşulları ve Merkez Bankası’nın hamleleri sonucunda kredi maliyetleri yüksekliğini korurken, tasarruf sahipleri için mevduat faizi enflasyona karşı bir sığınak olarak öne çıkarıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Ekonomi
İslam Memiş altın yorumunu yaptı: Yükselecek
İslam Memiş altın yorumunu yaptı: Yükselecek
Bir dönemin en çok kullanılan firmasıydı: Türkiye'nin dev havayolu şirketi iflas etti
Bir dönemin en çok kullanılan firmasıydı: Türkiye'nin dev havayolu şirketi iflas etti
Özgür Erdursun duyurdu: 5 yıl erken emeklilik için yasa!
Özgür Erdursun duyurdu: 5 yıl erken emeklilik için yasa!