Özgür Erdursun duyurdu: 5 yıl erken emeklilik için yasa!

Özgür Erdursun duyurdu: 5 yıl erken emeklilik için yasa!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından prim günü engeline çarpan milyonlarca esnaf ve küçük üretici için beklenen adım nihayet takvime bağlandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 5 yıl erken emeklilik getirecek reformun bu yıl yasalaşacağını öngördü.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sisteminde özellikle Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıları yakından ilgilendiren kritik bir gelişmeyi duyurdu. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinden yararlanmak isteyen ancak yüksek prim gün sayısı nedeniyle emekli olamayan on binlerce kişi için "prim reformu" kapıda.

5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİLİK YOLU AÇILIYOR

Erdursun’un açıklamalarına göre, özellikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan Bağ-Kur’lular için prim şartının aşağı çekilmesi planlanıyor.

Mevcut sistemde emekli olmak için gün sayan ancak primini tamamlamakta zorlanan esnaf ve sanatkarlar, 1800 günlük (5 yıl) bir indirimle emekli olma fırsatı yakalayacak. Bu düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki adaletsizliğin giderilmesi ve "norm birliği" yolunda bir adım atılması hedefleniyor.

"DÜZENLEME BU YIL YASALAŞACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gündemindeki bu çalışmanın takvimine ilişkin tahminlerini paylaşan Özgür Erdursun, "Bu konuyla ilgili çalışmanın birkaç ay içinde tamamlanacağını ve bu yıl içerisinde yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. Sayın Bakanın ifadeleri de bu doğrultuda bir hazırlık olduğuna işaret ediyor" dedi.

Erdursun, düzenlemenin sadece emeklilik bekleyen halkın lehine olmayacağını, aynı zamanda SGK için de bir finansal kaynak yaratacağını ifade etti.

KASAYA NAKİT GİRİŞİ HEDEFİ

Erdursun, emeklilik hakkı kazanan ancak kuruma borcu olanların bu süreçte yapacağı ödemelerin önemine dikkat çekti.

Düzenleme hayata geçtiğinde, prim borcu olan esnafların ödeme yapmasıyla SGK kasasına ciddi bir nakit girişi sağlanması bekleniyor. Bu durum, yıllardır Sosyal Sigortalar Kurumu çalışanları 7200 günle emekli olabilirken, Bağ-Kur’luların 9000 gün şartına tabi tutulmasıyla oluşan mağduriyetin, kurumun nakit ihtiyacıyla birleşince çözüldüğü şeklinde yorumlandı.

