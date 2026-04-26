Galatasaray Real Madrid'in yıldızını bonservis ödemeden transfer edecek

Yeni sezon öncesi stoper hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Real Madrid'den David Alaba'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için kadro planlamasına devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar, stoper hattına takviye yapacak.

GALATASARAY DAVID ALABA'YI İSTİYOR

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi bu doğrultuda sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'de sözleşmesi sona erecek olan David Alaba'yı transfer etmek istediği kaydedildi.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 14 maça çıkan Avusturyalı stoper, 415 dakika sahada kaldı. David Alaba, gol ya da asist kaydedemedi.

SAKATLIKLARDAN 15 MAÇI KAÇIRDI

33 yaşındaki deneyimli stoper bu sene alt baldırdan yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 15 maçta forma giyemedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Spor
Galatasaray'da Icardi belirsizliği: Hiçbir şey belli değil
Galatasaray'da Icardi belirsizliği: Hiçbir şey belli değil
Fenerbahçe'de Tedesco futbolcuları topladı: Kritik Galatasaray uyarısı
Fenerbahçe'de Tedesco futbolcuları topladı: Kritik Galatasaray uyarısı