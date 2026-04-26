Galatasaray Real Madrid'in yıldızını bonservis ödemeden transfer edecek

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için kadro planlamasına devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar, stoper hattına takviye yapacak.

GALATASARAY DAVID ALABA'YI İSTİYOR

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi bu doğrultuda sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'de sözleşmesi sona erecek olan David Alaba'yı transfer etmek istediği kaydedildi.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 14 maça çıkan Avusturyalı stoper, 415 dakika sahada kaldı. David Alaba, gol ya da asist kaydedemedi.

SAKATLIKLARDAN 15 MAÇI KAÇIRDI

33 yaşındaki deneyimli stoper bu sene alt baldırdan yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 15 maçta forma giyemedi.