Derbiye saatler kala kritik görüşme yapıldı: Osimhen kararı çıktı

Derbiye saatler kala kritik görüşme yapıldı: Osimhen kararı çıktı
Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da sağlık ekibi ve teknik ekip, Victor Osimhen'le görüştü. Nijeryalı futbolcunun ilk 11'de başlamasına karar verilirken en fazla 75 dakika sahada kalmasında anlaşıldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Rams Park'ta oynanacak kritik derbi saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY'DA OSIMHEN KARARI VERİLDİ

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, derbi saatini beklemeye başladı. Fenerbahçe'ye karşı sahaya süreceği ilk 11'i belirleyen Okan Buruk, Victor Osimhen hakkındaki kararını da verdi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Sağlık ekibi ve teknik heyet, Victor Osimhen'le bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Nijeryalı futbolcunun 75 dakika sahada kalabileceğine karar verildi.

MAÇA İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayacak. Nijeryalı golcü daha sonrasında yerini Mauro Icardi'ye bırakacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool rövanşında sakatlanan Victor Osimhen, 1 ay sonra ilk 11'e dönecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Asensio, Kerem, Talisca.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

